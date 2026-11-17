Testo: A- Reset A+

Garantire la sicurezza degli impianti di risalita, sostenere l’operatività delle stazioni sciistiche e accompagnare lo sviluppo del turismo nell’Appennino emiliano-romagnolo. Dalla Regione arrivano quasi 2,5 milioni di euro per finanziare interventi di revisione e ammodernamento degli impianti nelle località montane delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini.

La Giunta regionale ha approvato il programma di finanziamento 2026-2027 previsto dalla legge regionale 17/2002, che mette a disposizione complessivamente 2,468 milioni di euro, di cui 1,148 milioni per il 2026 e 1,320 milioni per il 2027. Sei gli interventi individuati, che riguardano seggiovie e sciovie nelle stazioni di Lagdei-Lago Santo e Schia, nel Parmense, Febbio, nel Reggiano, Sant’Annapelago e Piane di Mocogno, nel Modenese, e Montecopiolo-Eremo, nel Riminese.

Le risorse sono destinate agli interventi di revisione considerati prioritari, urgenti e non rinviabili, individuati attraverso il confronto tra Regione, Province e Città metropolitana di Bologna, con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento degli impianti e la sicurezza delle persone che li utilizzano.

I nuovi finanziamenti danno continuità all’impegno della Regione per la sicurezza, l’ammodernamento e la qualificazione dei comprensori sciistici dell’Appennino emiliano-romagnolo. Un percorso sostenuto non solo attraverso le risorse regionali dei programmi annuali e pluriennali previsti dalla legge regionale 17/2002, ma anche con ulteriori investimenti: 13 milioni di euro nell’ambito dell’accordo tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre 6 milioni di euro di risorse regionali e statali attraverso il Fondo unico nazionale per il turismo (Funt) in conto capitale 2023, 3,1 milioni con il Funt in conto capitale 2024 e altri 4,5 milioni attraverso il Funt capitale – residui 2024. Interventi che hanno interessato le stazioni sciistiche del territorio regionale, con l’obiettivo di migliorare gli impianti e favorirne l’utilizzo anche al di fuori della stagione invernale. A questi finanziamenti si aggiungono le risorse annuali specificamente destinate agli impianti regionali del Corno alle Scale, nel Bolognese.

“La sicurezza degli impianti è una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività sia invernali che estive e sostenere l’economia delle nostre località montane- afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. Con questo investimento interveniamo su infrastrutture fondamentali per l’offerta turistica dell’Appennino, dando risposte concrete alle esigenze dei territori e degli operatori. Le stazioni invernali rappresentano un presidio importante per tante comunità: generano opportunità di lavoro, sostengono le attività ricettive e commerciali e contribuiscono a mantenere vivi i territori montani. Per questo vogliamo accompagnarle, investendo sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi offerti a chi sceglie le nostre montagne”.

“Il turismo in montagna è una componente importante dell’attrattività dell’Emilia-Romagna e deve poter contare su infrastrutture efficienti e sicure- prosegue Frisoni-. Sappiamo quanto sia importante poter programmare gli interventi necessari al funzionamento degli impianti che sempre più oltre a una funzionalità invernale offrono anche servizi ai sempre maggiori visitatori estivi del nostro Appennino. Con queste risorse sosteniamo investimenti che non possono essere rinviati, frutto di un lavoro condiviso con le amministrazioni locali, e confermiamo l’impegno della Regione a fianco delle comunità dell’Appennino”.

Gli interventi finanziati

Nel Parmense sono previsti complessivamente 1,420 milioni di euro: 560mila euro per la revisione generale della seggiovia Lagdei-Lago Santo, di competenza della Provincia di Parma, e 860mila euro per la revisione generale della seggiovia Pian delle Guide-Corno di Caneto, nella stazione di Schia, a cura dell’Unione montana Appennino Parma Est.

Nel Reggiano, 210mila euro sono destinati al Comune di Villa Minozzo per la revisione quinquennale della seggiovia Fortino-Mardonde, nella stazione sciistica di Febbio.

Nel Modenese, le risorse ammontano complessivamente a 350mila euro: 80mila euro per la revisione quinquennale della seggiovia Sant’Annapelago-Poggio Scorzatello, nel Comune di Pievepelago, e 270mila euro per la revisione generale della sciovia Prati del Duca, a Piane di Mocogno, nel Comune di Lama Mocogno.

Nel Riminese, 488mila euro sono destinati al Comune di Montecopiolo per la revisione e l’adeguamento della seggiovia Cella del Monte-Cima Est, nella stazione di Montecopiolo-Eremo.

(17 novembre 2026)

©castellaranonotizie.it 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







